Студенты Подмосковья стали призерами Международной олимпиады по применению ИИ

Студенты Коломенского ГСГУ завоевали призовые места в Международной студенческой олимпиаде «Педагогическое цифроведение». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Призером второй степени стала пятикурсница технологического факультета Вероника Асташова, а студент четвертого курса Никита Лебедев получил диплом третьей степени. Руководителем ребят выступила доцент кафедры педагогики Мария Кадыкова.

Олимпиада, проведенная Московским педагогическим государственным университетом уже в шестой раз, привлекла более 400 студентов из вузов России и стран СНГ. Участники соревновались в онлайн-формате, демонстрируя свои умения в использовании искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Задания олимпиады включали тестирование и решение практических кейсов, одним из которых было создание портрета «Цифрового учителя» с помощью нейросетей. Студенты отмечают, что задания были направлены на развитие практических навыков, актуальных для современного педагога, включая интеграцию IT-технологий в учебный процесс.

«Успех студентов Коломенского вуза подчеркивает важность цифровизации в сфере образования и готовность университета к подготовке квалифицированных педагогов, способных эффективно использовать новейшие технологии в своей работе», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.