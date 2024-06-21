Студенты Подмосковья стали победителями Всероссийской студенческой весны

Делегация студентов колледжей Московской области завоевала награды на Всероссийской студенческой весне в Ставрополе. Победители регионального фестиваля «Студенческая весна Подмосковья» представили свои творческие номера на Российской студенческой весне, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Фестиваль собрал 2 тыс. студентов колледжей из 68 регионов страны.

Танцевальный коллектив «Миллениум» из Егорьевского колледжа педагогики и искусства был удостоен Лауреата 2 степени. Ольга Учаева, представляющая то же учебное заведение, также получила звание Лауреата 2 степени. Специальный приз был присужден Анне Чубаровой и Анне Лобановой из колледжа ВГУЮ (РПА Минюста России). Ксения Ляшенко из Губернского колледжа стала Лауреатом 1 степени. София Буянова из Егорьевского колледжа педагогики и искусства также была отмечена в вокальной категории.

«Эти достижения отражают приверженность студентов к совершенствованию своих навыков и вклад в культурное разнообразие, что является важным аспектом образовательной деятельности и поддержки творчества на федеральном уровне. Поздравляем ребят и желаем дальнейших побед», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.