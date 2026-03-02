Студенты Подмосковья смогут участвовать в ИТ-хакатоне онлайн

Студенты и молодые специалисты Подмосковья могут принять участие в онлайн-хакатоне по информационным технологиям. Участникам предложат реальные кейсы от ведущих ИТ-компаний в сфере искусственного интеллекта, разработки и бизнеса, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам предстоит решать практические задачи от передовых компаний отрасли. Команды будут работать над созданием эффективных алгоритмов, оптимизацией процессов и разработкой инновационных решений для анализа данных и бизнеса.

Для участия необходимо собрать команду от двух до пяти человек. В ее состав могут войти аналитики, разработчики, ML-инженеры и дизайнеры. Такой формат позволит объединить специалистов разных направлений и комплексно подойти к выполнению заданий.

Регистрация на соревнования открыта до 15 марта. Старт хакатона запланирован на 26 марта. Подробная информация и форма регистрации размещены на сайте https://it-purple.ru/hack. 18+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.