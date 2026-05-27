Студенты Подмосковья проходят практику в центре «Авангард»

Круглогодичный педагогический проект «Авангард» объединил студентов вузов и колледжей региона. В течение нескольких месяцев они работают на базе одного из крупнейших учебно-методических центров страны, где получают практический опыт в сфере воспитательной и организационной деятельности.

Ежемесячно в центр направляют от 50 до 60 участников студенческих педагогических отрядов. Они сопровождают образовательные программы, помогают проводить командные и патриотические мероприятия, участвуют в спортивных и творческих событиях, а также в адаптационных программах для участников смен. Работа позволяет будущим педагогам развивать навыки коммуникации, лидерства и взаимодействия с коллективом.

В проекте задействованы студенты Государственного социально-гуманитарного университета, Государственного гуманитарно-технологического университета, Губернского колледжа и других образовательных организаций региона.

«Проект „Авангард“ стал для студентов важной площадкой профессионального роста. Ребята получают практический опыт в современной образовательной среде, учатся работать с детскими коллективами, организовывать масштабные мероприятия и брать ответственность за результат. Для многих это возможность определиться с дальнейшей траекторией в сфере образования и воспитательной деятельности», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Проект ориентирован на образовательную и воспитательную работу. На базе центра реализуют программы физического развития, патриотического воспитания, командообразования и формирования гражданской ответственности у подростков. Участие в проекте расширяет возможности трудоустройства молодежи и позволяет студентам получать профессиональный опыт еще во время учебы.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.