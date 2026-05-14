Студенты Подмосковья придумали, как изменить свои города

Игра «Город пЕРемен» — проект «Молодой Гвардии Единой России» Подмосковья началась с живых предложений: мост, который не будет затапливать каждую весну; многоэтажная парковка вместо переполненного двора; новые многофункциональные точки притяжения для молодежи в города; многоэтажная парковка вместо переполненного двора. Студенты проектируют городскую среду, предлагают конкретные решения для своих районов — самые перспективные инициативы будут включены в новую народную программу партии, сообщила пресс-служба Молодой Гвардии Единой России Московской области.

В Истре команда студентов предложила построить мост, который не будет затапливать весной. «Когда теплеет в районе Восточной — постоянно топит мост, и там невозможно пройти. Приходится обходить, теряешь много времени, тяжело добраться до школы и спорткомплекса. Проблема звучит обыденно. Но именно за решением таких вопросов и стоит элементарный комфорт людей», — говорят молодые люди.

В Пушкино студенты вышли с инициативой построить многоэтажную парковку в одном из жилых комплексов. «Мест катастрофически не хватает, а большое пустое пространство рядом с ЖК простаивает. Можно было бы использовать его с умом и пользой», — рассуждает участница команды Лина Мухамеджанова.

По правилам игры каждая команда работает как проектный офис: есть бригадир-капитан, экономист, который распределяет бюджет на закупку материалов, и медиагруппа — те, кто обеспечивают информационное сопровождение проекта. Лучший контент набирает дополнительные баллы, а на вырученные очки команда расширяет свой проект.

Главное ограничение одно: инициатива должна быть действительно нужна городу. Именно для этого существует экспертная комиссия, которая оценивает каждое предложение, поясняют организаторы.

Руководитель «Молодой Гвардии» в Московской области Диана Алумянц уверена, игра «Город пЕРемен» — это инструмент, с помощью которого молодежь учится думать о городе как о пространстве, которое можно и нужно менять. Участники — студенты и старшеклассники из разных муниципалитетов — проектируют городскую среду из подручных материалов: картона, скотча, клея. А затем защищают свои проекты перед комиссией.

«Мы хотим, чтобы молодежь полюбила свои города и захотела в них остаться жить. А для этого нужно понять, чего им не хватает и что они хотели бы изменить, — говорит Диана Алумянц. — Идеи, которые ребята рождают прямо здесь, не в телефонах, а вживую и вместе, — это и есть настоящий народный наказ. И лучшие из них станут частью новой народной программы „Единой России“».

Проектируя новую народную программу, молодые люди смогут исследовать и оценить уже сделанное. «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» организуют серию интерактивных квестов в формате городских ралли — они пройдут в трех городах Подмосковья: 23 мая в Видном, 30 мая в Балашихе и 6 июня в Королеве.

Участникам предстоит в интерактивном формате, через головоломки и задания на логику, искать преобразившиеся объекты народной программы, которую партия сформировала 5 пять лет назад: школы, больницы, стадионы, парки и скверы.

Зарегистрироваться на квест «Город пЕРемен» и узнать о правилах участия, времени старта и составе команд можно на сайте gorod-peremen.ru, а также в официальных сообществах «Единой России» и «Молодой Гвардии» Московской области в социальных сетях. Всех участников и победителей ждут памятные сувениры и призы.