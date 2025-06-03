Студенты Подмосковья поучаствовали в конкурсе профмастерства «День сварщика ZTZ»

В Сергиево-Посадском колледже состоялся конкурс профессионального мастерства «День сварщика ZTZ», организованный при поддержке стратегического партнера колледжа — Загорского трубного завода. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

В этом году за звание лучшего сварщика боролись 11 талантливых студентов из колледжей Подмосковья, входящих в кластер «Металлургия» федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Участники прибыли из разных городов региона, чтобы продемонстрировать свои навыки и умения в сварочном деле.

На выполнение конкурсного задания каждому участнику отводился один час, в течение которого они должны были показать максимум своих возможностей. Оценивало работу конкурсантов компетентное жюри, в состав которого вошли специалисты и эксперты сварочного производства. Возглавил жюри Константин Махлов — главный сварщик Загорского трубного завода.

После оценки всех работ места распределились следующим образом:

1 место занял Даниил Евсеев, студент колледжа из города Коломна, продемонстрировавший высокий уровень мастерства и профессионализма.

2 место завоевал Матвей Шишаев, представитель колледжа «Московия», чья работа отличалась аккуратностью и точностью исполнения.

3 место досталось Тимофею Куликову, студенту Сергиево-Посадского колледжа, который достойно представил свое учебное заведение и показал отличные результаты.

Все участники конкурса получили ценные памятные подарки от партнеров, что стало приятным дополнением к соревновательному духу и праздничной атмосфере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.