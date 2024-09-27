Студенты Подмосковья поучаствовали в конференции «Будущее машиностроения России»

В преддверии Дня машиностроителя и Дня СПО студенты структурных подразделений колледжа «Энергия» из Реутова, Балашихи и Богородского округа вместе с наставниками Ириной Варыпаевой и Анастасией Ефимовой приняли участие во Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конференция проводится с 2007 года Общероссийской общественной организацией «Союз машиностроителей России» совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана при поддержке ГК «Ростех» и Лиги содействия оборонным предприятиям. Мероприятие традиционно прошло во Дворце культуры МГТУ и собрало более 150 студентов, специалистов предприятий и представителей высших учебных заведений.

Студенты колледжа «Энергия», обучающиеся по программам Федерального проекта «Профессионалитет», приняли участие в панельной дискуссии на тему «Российская инженерная школа как ключевой фактор достижения технологического лидерства». На конференции обсуждались вопросы истории развития радиоэлектронной отрасли в России, роль радиоэлектроники в освоении студентами специальностей, а также вопросы внедрения новейших технологий в машиностроение.

На конференции работали секции по таким направлениям, как машиностроительные технологии, робототехника и комплексная автоматизация, системы 3D-моделирования и графический дизайн, информационные технологии, развитие инженерного образования и другие. По итогам мероприятия будет опубликован сборник материалов конференции в электронном и печатном виде, индексируемый в РИНЦ.

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