Студенты Подмосковья посетили с экскурсией музей елочной игрушки в Клину
Фото - © Министерство образования Московской области
Студенты колледжа «Подмосковье», обучающиеся по специальности «Туризм и гостеприимство», посетили единственный в России музей елочной игрушки в городском округе Клин. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Музей состоит из 12 залов, которые рассказывают о зарождении и развитии стекольного промысла на Клинской земле.
Студенты узнали о богатой истории елочной игрушки и наблюдали за непростой работой мастеров-стеклодувов и талантливых художников, попали в царство мышиного короля и поздравили с Днем рождения Дедушку Мороза.
Посещение музея прошло в рамках модулей: «Координация работы служб предприятий туризма и гостеприимства» и «Предоставление тур-операторских услуг».
Студенты на практике увидели как правильно организовать экскурсию, координировать ее и усвоили как непросто иногда приходится экскурсоводам.
Данная экскурсия помогла закрепить теоретические знания на практике.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.