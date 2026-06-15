Студенты Подмосковья поедут в Беларусь работать в центре «Зубренок»

Студенты Подмосковья этим летом примут участие в международном педагогическом проекте на базе детского центра «Зубренок» в Республике Беларусь. По итогам конкурсного отбора 10 представителей студенческих отрядов региона отправятся работать в составе международной команды, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Проект реализуют на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок». Участниками стали 10 лучших бойцов студенческих педагогических отрядов Московской области, прошедших конкурсный отбор. Эксперты оценивали профессиональные компетенции, опыт работы с детьми и достижения в педагогической и общественной деятельности. Пять студентов поедут в первую смену, еще пять — во вторую.

Международный педагогический отряд объединит 20 человек: по 10 представителей Московской и Минской областей. Студенты познакомятся с современными подходами к организации детского отдыха, обменяются практическим опытом и будут реализовывать образовательные программы в международной команде.

«Для наших вожатых участие в международном проекте — это высокая оценка их подготовки и профессионализма. Работа в „Зубренке“ позволяет получить уникальный педагогический опыт и выстроить новые профессиональные связи с коллегами из Беларуси», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

В течение смен участники будут организовывать воспитательную работу, сопровождать детские коллективы, проводить образовательные, спортивные и творческие мероприятия, а также участвовать в программах гражданско-патриотического воспитания.

«Когда я пришла в студенческие отряды, не думала, что стану частью международного проекта. Это возможность получить новый опыт и попробовать свои силы в одном из лучших детских центров», — подчеркнула участница проекта Елизавета Воробьева.

Сегодня студенческие педагогические отряды Подмосковья объединяют студентов более чем из 30 вузов и колледжей региона. Будущие педагоги и специалисты получают возможность применять знания на практике и развивать профессиональные навыки еще во время обучения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.