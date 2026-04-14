Студенты Подмосковья подадут заявки на хакатон до 17 апреля

Студенты колледжей Подмосковья могут до 17 апреля подать заявку на участие в медиа-хакатоне по разработке чат-ботов. Участникам предстоит создать цифрового помощника для студентов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К участию приглашаются студенты среднего профессионального образования. Они могут выступить как индивидуально, так и в составе команды до четырех человек. Задача — разработать чат-бота для платформ VK или MAX, который станет помощником в учебе.

Цифровой продукт должен показывать расписание, предоставлять доступ к учебным материалам, помогать готовиться к зачетам и экзаменам, информировать о событиях и упрощать взаимодействие с преподавателями. Предполагается, что сервис сделает образовательный процесс более удобным и понятным.

Проекты будут разрабатывать с 18 по 30 апреля, итоги подведут 15 мая. Все участники получат сертификаты, победителям вручат дипломы и специальные призы от партнеров. Хакатон пройдет в дистанционном формате, подать заявку можно через онлайн-форму.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.