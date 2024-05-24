Студенты Подмосковья отметили день славянской письменности

В подмосковном колледже «Энергия» в структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского городского округа преподаватели русского языка и литературы провели марафон «Кто много читает, тот много знает», посвященный дню славянской письменности, со студентами первых курсов». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Ребята узнали об истории и традициях праздника. Студенты подготовили сообщения о выдающихся людях, внесших вклад в развитие культуры нашей страны. Конкурс эрудит выявил обучающихся, которые больше всех знают цитат из художественной литературы. В ходе мероприятия ребятам было рассказано о том, что данный праздник объединяет всех людей, говорящих на славянских языках.

Педагоги-наставники завершили мероприятия словами напутствия.

«Мы присоединяемся к знаменитому русскому писателю И. С. Тургеневу и завещаем: Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками. Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием, в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса», — сказали наставники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.

Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».