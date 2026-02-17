Студенты Подмосковья отметили День РСО

В Подмосковье 17 февраля отметили День Российских студенческих отрядов. Активисты студотрядов встретились с министром информации и молодежной политики Московской области Екатериной Швелидзе, сообщает пресс-служба ведомства.

Участники встречи в неформальной обстановке обсудили насущные вопросы, поделились своими успехами и наметили планы на будущее. Также Швелидзе вручила наиболее отличившимся активистам благодарственные письма ведомства.

«Пять лет назад мы вместе начали большой путь — выстраивали работу, придумывали проекты и помогали ребятам расти. Я очень горжусь тем, какими вы стали! Вы огромная команда. Сегодня это уже более 200 отрядов, 7,5 тысяч бойцов. Активных, талантливых, горящих своим делом ребят, которые развивают наш регион. Вы выбрали правильный путь — путь созидания и взаимопомощи. Три года подряд наше отделение — лучшее в ЦФО. И это наша общая заслуга!» — отметила Швелидзе.

Активисты рассказали о своей деятельности. Например, командир штаба Государственного университета просвещения Владислав Шевелев поделился историей о поездке во Всероссийский детский центр «Океан», где он работал вожатым.

Анастасия Суворкина, комиссар путинного отряда «Варягъ» из Технологического университета имени А. А. Леонова, рассказала о путешествии на Камчатку. Она работала там на «Колпаковском рыбокомбинате» в рамках проекта «Сила Востока».

«Представляете: больше 300 бойцов со всей страны, и мы обработали свыше шести тысяч тонн рыбы! Нас научили разделывать рыбу, сортировать, отправлять на заморозку. Сначала было страшно, руки не слушались. А потом втягиваешься — и понимаешь, что именно здесь, в этом цеху, ты по-настоящему нужен» — отметила она.

В ходе празднования Дня РСО в мультиформатном пространстве «СО.Здание» в Мытищах произошло подписание соглашений о сотрудничестве между Московским областным региональным отделением РСО и тремя ключевыми партнерами: «Московское речное пароходство», Детский оздоровительный центр «Пушкино» и «Медицинский университет МГИМО-МЕД».

«Каждое подписанное соглашение — это конкретные рабочие места, реальные условия труда и новые профессиональные маршруты для наших бойцов. Для нас важно не просто организовать занятость, а выстроить системное партнерство с работодателями, чтобы студенты могли развиваться, получать компетенции и строить осознанную карьеру», — подчеркнул руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» — крупнейшая молодежная организация страны, которая временно трудоустраивает более 225 тысяч молодых людей из 84 субъектов РФ, занимается патриотическим воспитанием и развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. Движение Студенческих отрядов в Московской области начало свою работу в 2020 году, за все время его численность достигла более 7 500 человек.

За пятилетний период Московское областное отделение три года подряд занимает первое место среди региональных отделений ЦФО и входит в десятку лучших в стране.

Активисты участвуют в акциях «Поклонимся великим тем годам», «Доброе дело», а также во Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Благодаря поддержке Росмолодежи, Фонда президентских грантов и министерства информации и молодежной политики Московской области реализуются флагманские проекты: творческий фестиваль «Шифр единства», Спартакиада, Школа командного состава и другие.

Трудоустройство остается ключевой задачей. В 2025 году более 6388 студентов нашли работу в детских лагерях страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.

