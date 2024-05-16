Студенты Подмосковья и Беларуси обсудили перспективы развития логистики

В Егорьевском техникуме прошла региональная студенческая научно-практическая конференция (с международным участием) на тему: «Перспективы развития логистики». В работе конференции приняли участие студенты и преподаватели СПО учреждений Московской области, а также свои доклады представили студенты ЧУО «Минский колледж предпринимательства» Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе конференции были затронуты и рассмотрены самые насущные проблемы развития логистики транспортных связей, роль информационных технологий, а также затронуты вопросы перспективы развития логистической инфраструктуры. Работа конференции шла в пяти секциях «Современные проблемы развития логистики и транспортных связей», «Логистики и управление цепями поставок», «Информационные технологии в логистике», «Перспективы развития логистической инфраструктуры», «Правовое регулирование логистики и транспортных связей».

«Благодарим всех участников за интересные доклады. Эта информация несомненно пригодится и преподавателям, и будущим логистам для дальнейшего развития. Всем желаем продолжать исследовательскую работу в сфере логистики и совершенствовать свои знания и умения», — сказал представитель Егорьевского техникума.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.