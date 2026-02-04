Студенты Подмосковья готовятся к чемпионату профессионального мастерства

В Подмосковье до 28 февраля проходит региональный этап чемпионата профессионального мастерства среди студентов колледжей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области стартовал региональный этап чемпионата профессионального мастерства для студентов образовательных учреждений. Участники активно готовятся к соревнованиям, совершенствуя навыки и углубляя знания для успешного выступления.

Студенты Чеховского техникума осваивают сложные модули по компетенции «Производство молочной продукции». На практических занятиях они учатся контролировать качество сырья и готовой продукции, изучают технологию изготовления кисломолочных напитков и мягких сыров. Особое внимание уделяется культуре производства и соблюдению техники безопасности при работе с химическими реактивами.

Соревнования проходят в формате демонстрационного экзамена, максимально приближенного к реальным условиям работы. Это позволяет участникам применять теоретические знания на практике и соответствовать требованиям специалистов агропромышленного комплекса региона.

С 16 по 20 февраля пройдет конкурс по компетенции «Производство молочной продукции», а с 9 по 27 февраля на базе Сергиево-Посадского колледжа состоится чемпионат по компетенции «Ветеринария». В министерстве подчеркнули, что такие соревнования способствуют повышению качества подготовки кадров и поддерживают молодых специалистов в востребованных отраслях.

Победители регионального этапа представят Московскую область на межрегиональном этапе, а финал чемпионата «Профессионалы» завершит цикл соревнований в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.