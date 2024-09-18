Студенты Павлово-Посадского техникума оказывают волонтерскую помощь храму

Студенты-волонтеры с энтузиазмом принялись за работу, направив свои усилия на благоустройство территории монастыря. Вместе они убирали мусор, стремясь сделать окружающее пространство более чистым и приятным для посетителей. Активно окапывая цветники, студенты работали слаженно, демонстрируя настоящую командную работу. Ухоженные клумбы и аллеи создают атмосферу спокойствия и умиротворения, отражая дух места.

Посвятив время и энергию этому важному делу, студенты не только помогли монастырю, но и приобрели опыт работы в команде, развили навыки организации и ответственности. Для многих из них это стало возможностью пообщаться с единомышленниками и внести вклад в сохранение культурного наследия региона.

Игумения монастыря монахиня Капитолина поблагодарила волонтеров за оказанную помощь и подарила им канцелярские наборы для учебы.

Такое сотрудничество между техникумом и духовными учреждениями подчеркивает значимость волонтерства и активного участия молодежи в социальных проектах, что, безусловно, способствует развитию как личностей, так и общества в целом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.