Студенты отделений ГСГУ стали победителями и призерами «Абилимпикса»

В рамках X Московского областного чемпионата «Абилимпикс» студенты различных учебных заведений Московской области продемонстрировали свои навыки и знания по различным компетенциям, сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

Соревнования проходили в трех категориях, и участники смогли проявить себя в разных областях. В Зарайском педагогическом колледже молодые профессионалы соревновались по двум компетенциям: «Учитель начальных классов» и «Адаптивная физическая культура». В категории «студенты» практически все медали разыграли ребята. Среди «началки»: 1 место — Татьяна Костина из Зарайского педагогического колледжа; 2 место — Анастасия Тюрина из Зарайского педагогического колледжа и 3 место — Кристина Бондаренко из Коломенского ГСГУ.

Среди физкультурников: 1 место — Владислав Макаров из Зарайского педагогического колледжа и 2 место — Егор Волков также из Зарайского педагогического колледжа.

Разработать проект оформления входной группы семейного кафе — такая задача стояла перед подмосковными школьниками и студентами, участниками компетенции «Художественный дизайн». Они соревновались два дня в Егорьевском колледже педагогики и искусства. Победителем среди студентов стала Юлия Ковалева (КПИ). Второе место у представительницы художественного отделения ФФ Валерии Ушаровой.

Две медали в компетенции «Дошкольное воспитание» родному колледжу педагогики принесли Арсений Богданов (серебро) и Татьяна Власова (бронза).

Анастасии Панченко из КПИ удалось завоевать серебряную медаль в компетенции «Исполнительское мастерство. Вокал». На прослушиваниях в Красногорске ей помогали студенты хореографического отделения КПИ Ольга Учаева и Дмитрий Белов.

Еще одна награда пришла из Красногорска. Третьекурсник технологического факультета ГСГУ Александр Капустин представил вуз в компетенции «Резьба по дереву» и занял третье место. У студента уже есть золото и серебро чемпионата. Итого — 11 медалей. Победители регионального «Абилимпикса» попадут на отборочные соревнованиях к национальному первенству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования в области постоянно развивается.