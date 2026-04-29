Студенты окончательно обленились: вузы России отменяют рефераты

Преподаватели российских вузов жалуются, что студенты пишут рефераты с помощью нейросетей и даже не пытаются привести их в нормальный вид. ИИ вместо помощи в учебе стал мешать впитывать знания, сообщает Mash .

Первой на проблему обратила внимание преподаватель института атомной энергетики ИАТЭ МИФИ в Обнинске Калужской области. Студенты начали приносить ей однотипные рефераты с характерными витиеватыми фразами, явно написанные с помощью нейросетей.

Кандидат наук пожаловалась, что молодежь перестала ходить в библиотеки, читать научные труды и искать информацию самостоятельно. По словам преподавателя, студенты не пытаются вникнуть в информацию, а просто пишут рефераты с помощью ИИ и сдают как свою работу.

Женщине пришлось заставлять ребят писать конспекты и другие работы от руки во время лекций. Теперь студенты боятся, что то же самое вскоре произойдет с курсовыми и дипломами. Такую практику могут перенять и другие вузы.

