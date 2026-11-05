Студенты Одинцовского техникума прошли квест «Живое слово России»

Студенты ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» во вторник, 3 ноября, приняли участие в квесте «Живое слово России». Его провели в рамках Года единства народов России и плана мероприятий по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Участники прошли четыре тематических блока. В блоке «Смутное время: хронология и причины» они выстраивали последовательность событий и определяли причинно-следственные связи. В разделе «Герои единства» студенты работали с портретами и биографиями, соотносили исторических деятелей с их вкладом в освобождение Москвы.

Блок «Народы России: многообразие и единство» включал подбор фактов о традициях, языках и ремеслах народов страны. В разделе «Пословицы и народная мудрость» участники толковали устойчивые выражения о сплоченности, взаимопомощи и уважении к старшим.

Командный формат помог студентам учиться договариваться, распределять роли и совместно находить решения. Итоговое обсуждение показало, что участники связывают единство не только с историей, но и с повседневной жизнью — поддержкой в группе, уважением к разным мнениям и готовностью помогать друг другу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.