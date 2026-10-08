Студенты Одинцовского техникума посетили выставку сварочного оборудования

Студенты «Одинцовского техникума», обучающиеся по направлениям «Сварщик» и «Сварочное производство», 7 октября посетили выставку сварочного оборудования в «Крокус Экспо» и продемонстрировали профессиональные навыки на Национальном сварочном чемпионате, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 7 октября, студенты ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» посетили выставку сварочного оборудования в «Крокус Экспо». Учащиеся по профессии «Сварщик» и специальности «Сварочное производство» также показали свой профессиональный уровень в рамках Национального сварочного чемпионата.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Одинцовский техникум» основано в 1940 году. За 86 лет оно подготовило свыше 25 тыс. квалифицированных специалистов.

Техникум обучает монтажу и эксплуатации оборудования и систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ. Среди других направлений — твердотельная электроника, сварочное производство, информационные системы и программирование, ремонт и обслуживание автомобилей, банковское дело, технология продукции общественного питания и парикмахерское искусство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.