Студенты Одинцовского техникума посетили Третьяковскую галерею

Студенты филиала «Одинцовского техникума» 18 мая посетили Третьяковскую галерею в Москве в честь Международного дня музеев. Вместе с преподавателями и советником директора они познакомились с ключевыми произведениями русского искусства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поездка была приурочена к Международному дню музеев. Экскурсия стала для студентов не только знакомством с известными произведениями, но и частью культурно-просветительской программы учебного заведения.

«Посещение Третьяковской галереи накануне профессионального праздника музеев — это наша новая традиция», — отметила советник директора ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» Наталья Орешкина.

Она подчеркнула, что важно, чтобы студенты получали знания не только в аудиториях, но и приобщались к культурному коду через живое общение с искусством.

Во время экскурсии ребята увидели подлинники работ, знакомых по учебникам истории и мировой художественной культуры: иконы Андрея Рублева, полотна Ильи Репина, Виктора Васнецова и Исаака Левитана. Особое внимание уделили произведениям XIX — начала XX века, отражающим изменения в истории страны через призму искусства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.