Студенты Одинцовского техникума посетили предприятие «Россети»

Студенты ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» 16 сентября посетили с экскурсией предприятие ПАО «Россети Московский регион». Мероприятие прошло в рамках месячника профориентации и популяризации федеральной программы «Профессионалитет».

В экскурсии участвовали учащиеся специальности «Разработка и управление программным обеспечением» кластера «Информационные технологии».

Сотрудники компании рассказали студентам об инженерных системах, электроснабжении и электроосвещении, необходимых для работы различных объектов. Отдельно участникам объяснили роль информационных и слаботочных сетей в передаче данных и управлении оборудованием. Экскурсия помогла студентам расширить знания об энергетике, информационных технологиях и инженерных профессиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что „Мособлэнерго“ и „Россети МР“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.