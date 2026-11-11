Студенты Ногинского колледжа получили высокую оценку Ивлева за борщ

Студенты Ногинского колледжа 10 ноября представили борщ с пампушками на конкурсе профессионального мастерства «Борщ — карта России глазами студентов 2026». Шеф-повар Константин Ивлев высоко оценил их работу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Студенты групп 1ПКДр1 и 3ПКДр1 Ногинского колледжа приняли участие в творческом конкурсе профессионального мастерства «Борщ — карта России глазами студентов 2026». Состязание прошло 10 ноября. Участники приготовили блюдо «Борщ с пампушками», которое продегустировал шеф-повар Константин Ивлев.

Он отметил соблюдение технологии, умение работать со специями и вкусовыми оттенками, а также слаженность команды.

«У этих ребят золотые руки и правильное отношение к профессии. То, как они держат нож и чувствуют продукт — это уже готовый уровень хорошего ресторанного повара!» — подчеркнул Ивлев.

Конкурс дал студентам возможность проверить профессиональные навыки и получить оценку известного шеф-повара. Его отзыв стал для участников стимулом совершенствовать мастерство и ставить новые цели.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.