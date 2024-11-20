Студенты Наро-Фоминского техникума собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Накануне в ГБПОУ МО Наро-Фоминском техникуме прошло значимое мероприятие «Своих не бросаем». Педагогический состав техникума и студенты собрали посылки с продуктами долгого хранения, средствами личной гигиены, перевязочными материалами, медикаментами и канцелярскими принадлежностями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Многие студенты находясь на дуальном обучении и производственной практике, заработав деньги, перечислили их на приобретение гуманитарной помощи. Также ребята принимают участие в акции «Мы рядом».

Студенты-сварщики изготавливают для бойцов СВО печи-буржуйки. Поддерживают наших солдат и добрыми словами, написав письма со словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения.

В знак единения в непростое время и поддержки российских военных участвующих в специальной военной операции в техникуме проходят мероприятия военно-патриотической направленности: выставки творческих работ, тематические классные часы, флэш-мобы. Благодаря участию в мероприятиях ребята обсудили причины событий на Украине и цели спецоперации. Больше узнали о текущей ситуации и героях-соотечественниках, которые учились в техникуме.

В ходе мероприятия почтили память ребят, погибшим на СВО и возложили цветы к мемориальным доскам.

Заместитель начальника Территориального управления Селятино Вера Ткаченко выразила слова благодарности педагогическому составу и студентам техникума за активную гражданскую позицию, за неравнодушие, помощь и поддержку наших бойцов.

Заведующая структурным подразделением корпуса № 2 ГБПОУ МО «Наро-Фоминского техникума» Тамара Сучкова выступила со словами поддержки в адрес наших солдат.

«Мы должны прочувствовать как тяжело нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Мы должны оказывать им посильную помощь», — сказала Тамара Александровна.

Она также рассказала про организацию изготовления печей-буржуек, поблагодарила преподавателя Очаковского Егора Сергеевича, благодаря которому к бойцам попадут печи, которые их согреют в холодное время. Также слова благодарности прозвучали в адрес студентов, которые на безвозмездной основе и с душой изготовляли печи и готовили их к отправке на фронт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.