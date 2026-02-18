Студенты Московского политеха посетили Демиховский машзавод в Орехово-Зуевском округе

Студенты Электростальского института Московского политехнического университета 17 февраля побывали на Демиховском машиностроительном заводе в Орехово-Зуевском округе, где ознакомились с производством электропоездов и возможностями стажировки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках визита для студентов организовали экскурсию по Выставочному центру, колесно-тележечному и сварочному производству, а также по эталонной линии сборки вагонов. Будущие инженеры увидели ключевые этапы изготовления электропоездов и познакомились с современным оборудованием предприятия.

Особое внимание уделили профориентационной встрече. Студентам рассказали об образовательных проектах, программе производственной стажировки, а также о перспективах карьерного роста и развития на заводе.

Демиховский машиностроительный завод и Московский политехнический университет уже несколько лет сотрудничают по целевому обучению. Несколько студентов вуза проходят подготовку по направлению от предприятия. Аналогичное взаимодействие планируют развивать и с Электростальским филиалом.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.