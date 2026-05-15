Студенты МГИМО в Одинцове провели «Вахту памяти» 12 мая

Вахта памяти и концерт «Наша Победа», посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли 12 мая в МГИМО в Подмосковье. В мероприятиях участвовали студенты и преподаватели, ветераны, школьники и представители МИД России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Патриотические мероприятия объединили руководство университета, преподавателей, сотрудников и студентов всех кампусов МГИМО из разных стран, а также сотрудников МИД России, выпускников — ветеранов специальной военной операции, ветеранов Западного административного округа Москвы, школьников, кадетов и участников движения «Дипломаты будущего». Активное участие приняли представители Одинцовского кампуса — студенты Международного института энергетической политики и дипломатии.

Церемонию Вахты памяти провели студент 3 курса МИЭП Михаил Мосунов и студентка 2 курса МИЭП Татьяна Зайцева. В концертной программе выступил вокальный ансамбль МИЭП «Энергия» с песней «Старый дом у Москвы-реки».

В завершение прозвучала песня «День Победы» на музыку Давида Тухманова и слова Владимира Харитонова. Сольные партии исполнили Алексей Ковалев, студент 1 курса совместной магистратуры МИЭП МГИМО и компании «Роснефть», и Кирилл Чесноков с 1 курса МИЭП-МО.

В университете отметили, что студенты и выпускники МИЭП традиционно участвуют в мероприятиях ко Дню Победы, внося вклад в сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.