Студенты МГИМО в Одинцове обсудили карьеру в атомной отрасли на бизнес-завтраке

В воскресенье, 4 октября, активисты «Клуба мирного атома», который работает на площадке Одинцовского кампуса МГИМО, приняли участие в бизнес-завтраке. Спикером встречи стала Александра Приблуденко — тренер-консультант Корпоративной академии «Росатома» и наставник по личностному росту.

Участники обсудили карьерные возможности в атомной отрасли и компетенции, необходимые молодым специалистам. Студенты задали вопросы представителю «Росатома» и узнали о возможностях профессионального и личностного развития в госкорпорации.

Корпоративная академия «Росатома» развивает лидерский потенциал сотрудников, готовит руководителей госкорпорации, а также реализует молодежные и международные инициативы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.