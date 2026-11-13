Студенты МГИМО в Одинцове обсудили изменения норм русского языка

Круглый стол «Нормы русского языка в условиях современности» состоялся 10 ноября в Университетском колледже Одинцовского филиала МГИМО в рамках Дней студенческой науки. Участники обсудили влияние технологий и глобализации на язык, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Модератором круглого стола выступила кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления инновациями МИЭП Татьяна Яровова. Она подчеркнула, что язык реагирует на социальные и технологические изменения, а задача образования — сохранять классические нормы и понимать направления его развития.

Студент группы ИС-1.2 Максим Рачков представил доклад «Роль грамотной речи в жизни современного человека». Он отметил, что в эпоху клипового мышления и визуального контента владение словом становится конкурентным преимуществом специалиста в любой сфере — от юриспруденции до IT.

Арина Гончарова выступила с докладом «Я выбираю «звонИт» или «звОнит»: почему ударения вызывают самые жаркие споры и как они меняются». На примерах из истории языка и современных медиа она показала, как орфоэпические нормы проходят путь от строгого правила до допустимого варианта.

Данила Колов в докладе «Влияет ли интернет на грамотность: мнение за и против» рассмотрел аргументы обеих сторон. Интернет-сленг и сокращения упрощают язык, но сетевое общение требует гибкости и владения разными регистрами речи — от официального до неформального.

Участники обсудили, следует ли бороться с новыми языковыми явлениями или принимать их как естественную эволюцию. Дискуссия объединила студентов, в том числе будущих управленцев, экономистов и специалистов по международным отношениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.