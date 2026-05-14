Студенты МГИМО посетили парк «Патриот» в Одинцовском округе

Студенты Одинцовского кампуса МГИМО 13 мая посетили военно-патриотический парк Патриот и почтили память героев Великой Отечественной войны. Поездку организовали в рамках мероприятий к 81-й годовщине Великой Победы при поддержке руководства кампуса и отдела по социальной и молодежной политике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу визита вошло посещение Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации высотой почти 95 метров. В фундамент и напольную мозаику храма вмонтированы переплавленные фрагменты немецкой военной техники времен войны, а витражи и росписи посвящены ключевым сражениям и героям.

Студенты также побывали в музейном комплексе «Дорога памяти» протяженностью 1418 метров — по одному метру на каждый день войны. По их словам, экспозиция позволяет увидеть не только хронологию событий, но и судьбы людей через фотографии и письма фронтовиков.

Выезд стал частью комплекса памятных мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.