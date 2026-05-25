Студенты МГИМО из Одинцова провели выезд в Софрино

Студенты филиала МГИМО в Одинцове приняли участие в ежегодном спортивно-оздоровительном мероприятии «Health & Fitness Weekend», которое прошло 22 мая в парк-отеле «Софрино». К выезду присоединились учащиеся трех кампусов вуза, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии участвовали студенты кампусов МГИМО в Одинцове, на проспекте Вернадского и на Остоженке. Выезд начался с торжественного открытия. С видеообращением к участникам выступил проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Суровцев. Он рассказал о планах развития студенческого спорта и молодежной политики на предстоящий год и пожелал студентам продуктивной работы.

В течение трех дней одинцовские студенты участвовали в спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих активностях. Программа включала командные состязания, интеллектуальный квиз, квест-игру и мастер-класс по тактической медицине. Также прошли турниры по шахматам, настольному теннису и танцам, был организован вечерний костер.

По итогам выезда организаторы подвели результаты соревнований. Участникам вручили дипломы и памятные медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.