Студенты МФТИ Долгопрудного взяли бронзу на соревнованиях по кибербезопасности

Пять студентов подмосковного МФТИ в составе команды «L0stAx3s» заняли III место на прошедших в Самаре соревнованиях по информационной безопасности VolgaCTF. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вот имена призеров: Андрей Рыжов, Алексей Даниленко, Аслан Таибов, Петр Губанов и Денис Аксененко.

Команда на протяжении нескольких часов атаковала уязвимые сервера других команд, захватывая их флаги, и защищала собственные.

Этот результат стал первым крупным достижением для команды, которая была образована ровно год назад. Своим успехом ребята во многом обязаны фундаментальным знаниям, полученным в МФТИ, а также регулярной практике и постоянной поддержке преподавателя Дмитрия Подлесных и Высшей школы программной инженерии.

По мнению команды, такие соревнования являются не только способом развития практических навыков в кибербезопасности, но и отличным хобби для всех тех, кто любит решать интересные и нестандартные задачи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.