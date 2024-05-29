Студенты Люберецкого техникума стали финалистами международной олимпиады «IT-Планета 2024»

Два студента Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина стали финалистами XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «ИТ-Планета 2024», сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

В Архангельске состоялся финал XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «ИТ-Планета 2024». В мероприятии приняли участие больше 350 студентов и выпускников вузов и колледжей России и других стран.

«Среди финалистов соревнований — два представителя нашего техникума: Денис Фоменко в номинации „Защита проектов“ по конкурсу» «Разработка игр — GameDev» и Евгения Солдатова в номинации «Защита проектов» по конкурсу «Лучший свободный диплом». Победители олимпиады получили ценные призы, дипломы и медали, среди них — Денис Фоменко, занявший 3 место. Поздравляем наших студентов с достойным выступлением на такой престижной олимпиаде, желаем успехов в учебе», — отметил Волков.

Он добавил, что люберецкие студенты вместе с остальными приняли участие в различных мастер-классах, ознакомились с основными достопримечательностями города Архангельск в экскурсионный день.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.