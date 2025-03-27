Студенты Люберецкого техникума совершенствуют навыки работы с БПЛА

Преподаватели и студенты Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина расширяют свои знания и навыки в области разработки и сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба администрации округа.

«На базе инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» (кластер «Ломоносов») студенты и преподаватели техникума им. Гагарина имеют возможность на практике изучить строение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), собрать их собственными руками, а также понять их физические характеристики. Все это — необходимый опыт для успешного освоения профессии», — отмечается в сообщении.

Обучение организовано в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который ориентирован на развитие практических навыков у студентов техникумов и колледжей.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.