Студенты Красногорского колледжа приняли участие в акции «Студенческий десант»

Студенты Красногорского колледжа 26 января встретились с сотрудниками полиции, представителями Общественного совета и преподавателями Университета МВД России имени В.Я. Кикотя в рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе встречи эксперт-криминалист рассказал студентам о необходимых для работы в полиции навыках и знаниях, а также продемонстрировал содержимое специального чемодана. Молодежь познакомилась с процессом идентификации личности по отпечаткам пальцев.

Инспектор-кинолог показала, как служебная собака ищет взрывчатые вещества, и объяснила, какие требования предъявляются к четвероногим напарникам и их подготовке.

Полковник полиции Николай Ситник, заместитель начальника УМВД и начальник отдела по работе с личным составом, рассказал студентам о службе в полиции и пригласил их рассмотреть возможность трудоустройства в органах внутренних дел.

Андрей Захаров, представитель Общественного совета, провел беседу с молодежью о правилах поведения в общественных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.