Студенты Королева помогли собрать 10 тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО

Студенты Технологического университета им. А. А. Леонова в Королеве приняли участие в акции «Вузы для фронта». В течение двух недель они совместно с ребятами из других регионов РФ занимались сбором, сортировкой и отправкой гуманитарных грузов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За это время студенты помогли собрать более 10 тыс. кг гумпомощи. Ребята работали на всех этапах: разгружали грузовые автомобили и товарные вагоны, сортировали и упаковывали грузы для отправки бойцам и жителям прифронтовых регионов.

В прошедшей акции приняли участие 30 образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России, и не только. Для российских военных они собрали медикаменты, средства гигиены, маскировочные сети, спальные мешки, палатки, генераторы, бензопилы, квадрокоптеры, продукты питания и многое другое.

Всего на сегодняшний день в акции «Вузы для фронта!» участвуют тысячи студентов и преподавателей из более 500 образовательных организаций со всей страны. Они регулярно собирают и направляют в новые регионы и в зону СВО гуманитарную помощь, средства для закупки военного снаряжения, изготавливают своими руками полезные устройства для бойцов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведут работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.