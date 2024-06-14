Студенты Коломны стали победителями Международного конкурса по цифровому туризму

Студенты факультета истории, управления и сервиса Коломенского ГСГУ стали победителями и призерами в конкурсе «Цифровые технологии в туризме и гостеприимстве», организованном институтом дизайна, экономики и сервиса Омского государственного технического университета. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Конкурс собрал более 80 участников из различных стран, включая Россию, Казахстан, Белоруссию и Вьетнам, которые соревновались в шести направлениях. В двух из них призерами стали студенты ГСГУ под руководством доцента кафедры отечественной и всеобщей истории и социально-гуманитарных дисциплин Марии Кадыковой.

Третьекурсник Руслан Ходжаев занял 1 место за свой видеосюжет, демонстрирующий инновационный подход к путешествиям. Второкурсник Дмитрий Буров также был отмечен, получив бронзу за свое эссе, посвященное цифровой трансформации в индустрии туризма.

Руслан Ходжаев подчеркнул актуальность темы конкурса, отметив, что цифровизация является ключевым трендом, определяющим будущее туристической отрасли. В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) также обсуждались вопросы повышения эффективности работы объектов туристической инфраструктуры и разработки новых сервисов для путешественников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

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