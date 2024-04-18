Студенты Коломны стали лауреатами Всероссийского конкурса научных работ

Студенты факультета иностранных языков ГСГУ Мария Вьялкина, Дмитрий Воропай и Надежда Горлова стали лауреатами Всероссийского заочного конкурса научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «Наука, творчество, духовность». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Конкурс проводился национальной системой «Интеграция». Научные статьи коломенских студентов были признаны лучшими по направлению «Лингвистика». Ребята награждены дипломами лауреатов.

В подготовке работ студентам помогали научные руководители: к. фил. н., доцент, заведующий кафедрой германо-романских языков и методики их преподавания Наталья Хомутская и к. фил. н., доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Наталья Степанова.

«Поздравляем студентов с победой и желаем им дальнейших успехов в исследовательской и научной работе», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.