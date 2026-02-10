Студенты колледжей планируют заводить детей раньше сверстников

Профессор УрФУ Анна Багирова сообщила, что студенты колледжей и техникумов Среднего Урала чаще планируют рождение первого ребенка до 25 лет, в отличие от студентов вузов, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

По данным Анны Багировой, средний возраст рождения первенца на Среднем Урале сейчас составляет около 27 лет. В 90-е годы этот показатель был ниже — женщины становились матерями до 20 лет.

Профессор отметила, что современные студенты чаще всего называют оптимальным возрастом для рождения ребенка 25 или 30 лет. Реже выбирают возраст 27–28 лет. Большинство объясняет это необходимостью сначала завершить обучение и устроиться на работу.

Анна Багирова подчеркнула, что учащиеся колледжей и техникумов отличаются от студентов вузов: они в два раза чаще планируют завести детей до 25 лет. Эксперт связывает это с более ранним выходом на рынок труда и желанием быстрее обзавестись семьей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.