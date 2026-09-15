Студенты колледжа в Дмитрове изучили работу пожарных

Студенты Подмосковного политехнического колледжа во вторник посетили пожарно-спасательную часть № 35 в Дмитрове в рамках месячника безопасности, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты Подмосковного политехнического колледжа, обучающиеся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», 15 сентября посетили пожарно-спасательную часть № 35 отряда федеральной противопожарной службы № 38 Главного управления МЧС России по Московской области в Дмитрове. Экскурсию организовали в рамках месячника безопасности.

Будущие специалисты осмотрели пожарную технику, изучили оборудование и элементы экипировки. Сотрудники части рассказали о ежедневных задачах пожарных, порядке реагирования на вызовы и профилактике чрезвычайных ситуаций.

Особый интерес у студентов вызвали истории о реальных выездах и профессиональных сложностях, с которыми сталкиваются спасатели. Полученные знания помогут им лучше понять специфику профессии и требования к подготовке для работы в экстренных ситуациях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.