Студенты колледжа «Подмосковье» стали победителями в марафоне по финансовой грамотности

В структурном подразделении городского округа Солнечногорск в торжественной обстановке представители банка ВТБ — директор по развитию розничного бизнеса Бершацкий Артем и руководитель группы по развитию розничного бизнеса Егунов Олег — поздравили студентов колледжа «Подмосковье», одержавших победу в онлайн-марафоне по финансовой грамотности «Защити свои данные в сети Интернет». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В конкурсе приняли участие свыше тысячи обучающихся из десяти различных учебных заведений, однако именно подмосковные студенты сумели завоевать оба первых призовых места.

Студенты 1 курса — Гуляшкин Михаил из городского округа Лобня, обучающийся по специальности «Операционная деятельность в логистике», и Волков Артем из городского округа Клин, изучающий прикладную геодезию, были награждены дипломами и памятными подарками от банка ВТБ.

Кроме того, благодарственным письмом был отмечен колледж «Подмосковье» в лице директора Антонины Юдиной, символизируя важность взаимодействия между учебным заведением и банком в вопросах развития финансовой грамотности молодежи.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.