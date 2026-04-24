Студенты колледжа «Подмосковье» победили в конкурсе «Система»

Итоги конкурса «Система», который проводит благотворительный фонд «Система», подвели среди студентов вузов и организаций среднего профессионального образования из 30 регионов России. Победителями стали 110 человек, проявивших себя в исследовательской, научной и инновационной деятельности по приоритетным для страны направлениям.

В число лауреатов вошли шесть представителей колледжа «Подмосковье»: Софья Белосохова, Глеб Галкин, Карина Дзантиева, Диана Колбина, Владислава Королева и Тимур Шарафуллин.

Награждение состоялось 21 апреля в рамках интенсива клуба выпускников «Лифт в будущее», который проходил с 20 по 23 апреля. Для стипендиатов организовали встречи с представителями ведущих индустриальных компаний России. Участники получили возможность расширить профессиональные знания и установить деловые контакты.

В ведомстве подчеркнули, что победители получат не только финансовую поддержку, но и методическое сопровождение для дальнейшего развития своих проектов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.