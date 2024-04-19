Студенты колледжа «Подмосковье» победили в конкурсе кулинарного мастерства

Студенты колледжа «Подмосковье», обучающиеся по профессии «Повар, кондитер», стали победителями регионального конкурса профессионального мастерства «Симфония вкуса». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Конкурс проводился на площадке Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ).

В номинации «Карвинг «Весеннее настроение» студенты колледжа Лев Гадышев и Карина Шишкина под руководством мастера производственного обучения Натальи Шириковой вырезали и защитили композицию «Симфонию ловлю весны» и заняли 2 место.

В номинации «Холодная закуска — любимые блюда известных личностей» студенты Михаил Урсулов и Анастасия Тарасова под руководством мастера производственного обучения Юлии Сергеевой представили на суд компетентного жюри любимую закуску Николая Дроздова «Путешествие в Индию» и заняли 1 место.

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами и памятными призами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.