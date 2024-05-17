Студенты колледжа «Подмосковье» готовятся к областному чемпионату «Абилимпикс»

сегодня в 13:33

На площадках колледжа «Подмосковье» продолжается подготовка участников к Х Московскому областному чемпионату «Абилимпикс». Тренировки проводятся по разным направлениям, каждое из которых имеет свою специфику, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Так, в направлении «Медицинский и социальный уход» участники обучаются профессиональному уходу за пациентами, используя навыки медицинского и социального ухода.

В «Столярном деле» студенты осваивают различные виды отделки, операции сшивки деталей, их соединения и склейки, сборку узлов, изготовление и применение элементов декора.

В «Поварском деле» они учатся готовить настоящие шедевры из обычных продуктов, радуя людей.

Кроме того, участники занимаются парикмахерским искусством, создавая прически, укладки, окрашивая волосы и делая стрижки. Также они изучают современные методы механической кулинарной обработки овощей и фруктов, способы их фигурной нарезки, учитывая консистенцию, структуру, форму и цветовую гамму продуктов.

В направлении «Сухое строительство и штукатурные работы» студенты осваивают современные внутренние отделочные работы с использованием систем сухого строительства.

В «Ремонте и обслуживании автомобилей» они учатся разбираться во всех системах, находить и исправлять неисправности, ремонтировать и обслуживать автомобильную технику.

Таким образом, на площадках колледжа «Подмосковье» участники получают необходимые знания и навыки для успешного выступления на чемпионате «Абилимпикс».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.