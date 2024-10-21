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Студенты колледжа Ногинска заняли призовые места на олимпиаде по математике

Студенты центра информационно-технологической подготовки, ногинского структурного подразделения подмосковного колледжа «Энергия», успешно выступили на региональной онлайн-олимпиаде по математике и заняли призовые места. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнование собрало участников из 6 учебных заведений Московской области, а тестирование включало 25 заданий, кроссворды, ребусы и вопросы на общий кругозор.

Всего от колледжа «Энергия» в олимпиаде участвовало 5 студентов. Артем Лизнов завоевал 2 место, а Юрий Блинов занял 3 место, оба студента были награждены дипломами призеров. Другие участники — Елизавета Богачева, Кристина Глухарева и Алексей Морозов — получили сертификаты участников.

«Администрация колледжа выражает благодарность преподавателю Наталии Романовне Беликовой за подготовку студентов и желает ребятам дальнейших успехов в учебе и конкурсах!» — заявили представители колледжа «Энергия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.