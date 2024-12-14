Ликсутов: более половины отечественных лифтов выпускают в Москве

Производители лифтового оборудования столицы за десять месяцев текущего года выпустили свыше 10,9 тыс. лифтов, поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Данное число составляет более 50% всего лифтового оборудования, которое было произведено в России за аналогичный период.

«Сегодня Москва — ведущий отечественный центр лифтостроения. В городе выпускают более половины от общего объема произведенных в России подъемников. Это позволяет промышленникам города обеспечивать данным оборудованием всю страну и выходить на международные рынки. С января по октябрь текущего года столичные предприятия изготовили около 11 тыс. лифтов, что на 1,6% превышает показатели аналогичного периода 2023-го. В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город создает все необходимые условия для устойчивого роста индекса промышленного производства во всех отраслях», — подчеркнул Ликсутов.

Немаловажную роль в развитии отрасли имеют крупные промкомплексы. Так, например, «Щербинский лифтостроительный завод», «Карачаровский механический завод», «Московский электромеханический лифтовой завод» и «Мослифт».

«Столичные лифтостроительные компании обладают высоким уровнем автоматизации производственных процессов и широким ассортиментом продукции, включающим пассажирские, грузовые и специализированные лифты для различных типов зданий. Предприятия постоянно совершенствуют технологии производства, внедряют инновации и повышают качество выпускаемой продукции. Для более динамичного развития этой отрасли в текущем году мы приняли решение о создании в Москве кластера вертикального транспорта и лифтостроения», — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Формирование кластеров позволяет предприятиям не только эффективно сотрудничать друг с другом, но и активно обмениваться опытом и передовыми технологиями. Это, в свою очередь, позволяет снизить производственные издержки и повысить конкурентоспособность промышленности России в мире.