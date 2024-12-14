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Зурабишвили устроила провокацию перед парламентом Грузии во время выборов

Пока еще грузинский лидер Саломе Зурабишвили устроила провокацию в день выборов президента. Она демонстративно прошла перед зданием парламента в Тбилиси, где выбирают будущего главу государства, сообщает корреспондент РИА Новости .

Зурабишвили прошла пешком по проспекту Руставели. Вокруг нее были охранники.

Политик сказала, что «идет на работу» и направилась в президентский дворец Орбелиани. Рядом с грузинским парламентом собрались участники акции протеста. Они хлопали, когда появилась Зурабишвили.

В Грузии 14 декабря проходят выборы президента. Его определит избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Единственный кандидат — бывший футболист, депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.

Зурабишвили сказала, что не станет покидать пост президента. Она заявила, что якобы «при нелегитимном парламенте выборы президента тоже нелегитимные».

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Зурабишвили работает на иностранные государства.