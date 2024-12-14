Каладзе: Зурабишвили служит иностранным силам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили работает на иностранные государства, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, его слова приводит RT .

«Эта женщина, к сожалению, служит не Грузии, а иностранным силам», — сказал политик.

Ранее Зурабишвили заявляла, что отказывается покидать президентский дворец после истечения срока полномочий, так как считает фальсифицированными парламентские выборы в стране.

В Грузии вторую неделю проходят протесты оппозиции, переходящие в стычки с полицией.

14 декабря в Грузии пройдут президентские выборы.