Турция просит США разрешить ей сотрудничать с «Газпромбанком»

Hurriyet: Турция просит США исключить ее из санкционного списка по Газпромбанку

Власти Турции отправили Соединенным Штатам заявку на то, чтобы ее убрали из санкционного списка в отношении «Газпромбанка». В Вашингтоне изучат этот вопрос, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.

Вопрос о выходе Турции из санкционного списка против «Газпромбанка» обсуждался во время переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, когда тот приезжал в Анкару. На встрече подтверждалось, что заявка была отправлена и рассматривается.

Если Соединенные Штаты сделают исключение для проведения сделок по закупке газа через «Газпромбанк», то Турция сможет приобретать ресурс. В противном случае ситуация может плохо сказаться на энергобезопасности государства.

Против «Газпромбанка» Соединенные Штаты ввели санкции 21 ноября. Уже 6 декабря стало известно, что страны ЕС хотят добиться смягчения этого ограничения.