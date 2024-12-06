Евросоюз хочет, чтобы США ослабили санкции против Газпромбанка

Страны Евросоюза пытаются добиться того, чтобы США смягчили санкции против Газпромбанка, которые ввели 21 ноября 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Европейский союз оказывает давление на США, чтобы они изучили способы смягчения американских санкций в отношении российского Газпромбанка», — говорится в публикации зарубежного издания.

В связи с введением американских санкций 21 ноября, платежная система UnionPay прекратила обслуживание карт Газпромбанка.

Клиенты финансовой организации получили уведомления об отключении их карт через два дня после того, как банк и его шесть зарубежных филиалов попали под ограничительные меры министерства финансов США. В разосланных 23 ноября сообщениях Газпромбанк информировал держателей карт о возникших проблемах с проведением операций через китайскую платежную систему за пределами страны.