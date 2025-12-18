Студенты колледжа «Энергия» помогли в организации церемонии к 85-летию системы СПО

Сборная команда амбассадоров и участников Знаменной группы Подмосковного колледжа «Энергия» приняла участие в качестве волонтеров в церемонии подведения итогов 85-летия системы СПО в Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Команда под руководством советника директора по воспитанию Натальи Риги состояла из активистов-студентов всех подразделений колледжа. Они встречали гостей торжественного мероприятия, поздравляли участников с наступающим Новым годом и создавали праздничную атмосферу. Участницы Знаменной группы колледжа были задействованы в наградной команде.

На церемонии закрытия всех участников поздравил министр просвещения Сергей Кравцов, который вручил награды ветеранам СПО и зачитал послание к 100-летнему юбилею системы среднего профессионального образования, который будет отмечаться в 2040 году.

«Церемония стала финальным мероприятием года 85-летия системы СПО, и мы гордимся, что Подмосковный колледж «Энергия» принял участие в этом грандиозном событии», — отмечают в учебном заведении.

