Студенты колледжа «Энергия» помогают абитуриентам в выборе специальности

В центре оборонно-промышленной подготовки городского округа Реутов студенты «Профессионалитета» колледжа «Энергия» помогают школьникам выбрать специальность и разобраться в карьерных картах. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Ребята из команды амбассадоров информируют каждого абитуриента о ресурсах, показывают сайт, где есть вся самая полезная информация о ФП «Профессионалитет» и рассказывают о том, какие выгоды и возможности данный проект предоставляет абитуриенту.

Кроме того, амбассадоры рассказывают будущим студентам о масштабах нового федерального проекта «Профессионалитет». О том, что благодаря программе «Профессионалитет» в партнерстве с предприятиями в колледжах страны создают образовательно-производственные кластеры для приоритетных отраслей. Например, для машиностроения, сельского хозяйства, металлургии, легкой и топливно-энергетической промышленности, информационных технологий.

Во время обучения студенты получают трудовой опыт еще до выпуска и стажируются на крупных предприятиях. В результате компании — партнеры «Профессионалитета» получают готовых специалистов.

В течение двух лет в программу войдет половина российских колледжей, а в 2030 году — все. Растет и количество предприятий — партнеров программы. В 2022 году их было чуть более 200, а в этом году — уже 1600.

В приемной комиссии ребятам рассказывают, что подать заявление на поступление можно 4 способами: на официальном сайте образовательной организации; на портале «Госуслуги»; по почте заказным письмом; лично в приемной комиссии. Кроме того, разряд по рабочей специальности можно будет получить после первой учебной практики. Для студентов колледжа также это стало возможным благодаря федеральному проекту «Профессионалитет».

«В течение всего периода приема документов до 15 августа включительно абитуриенты будут иметь поддержку Амбассадоров проекта «Профессионалитет», которые готовы предоставить информацию о жизни и учебе в колледже, помогая будущим студентам сделать информированный выбор», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.